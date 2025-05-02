Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Torba ve Yokuşbaşı mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların ve esnafın taleplerini dinledi. Bodrum'u yaza hazırlamak için çeşitli çözüm adımları belirlediklerini söyledi.

02.05.2025 12:08  Güncelleme: 12:38
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(MUĞLA)- Torba ve Yokuşbaşı mahallelerini ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Sahil düzenlemelerinden altyapı kontrollerine, işletmelerimizin yaşadığı sorunlardan çevresel iyileştirmelere kadar pek çok noktayı yerinde inceledik, çözüm adımlarımızı belirledik. Bodrum'u yaza hazırlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yerinde tespit ve hızlı çözüm anlayışıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği saha ziyaretlerine devam ediyor. Mandalinci, mahalle sakinleri ve esnafla ile bire bir temas kurduğu saha ziyaretlerine Torba ve Yokuşbaşı mahallelerinde devam etti. Mahalle ziyaretlerine başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar ve Yokuşbaşı Mahalle Muhtarı Ersen Ünyay katıldı.

Mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını ve vatandaş taleplerini yerinde inceleyen Başkan Mandalinci, esnaf ve mahalle sakinleriyle sohbet ederek onların yaparak öneri, talep ve şikayetleri dinledi; ardından ilgili müdürlüklere gerekli talimatları verdi.

Mandalinci, ziyaretlere ilişkin, "Her mahallemize eşit hizmet götürmek, vatandaşımızın sesine kulak vermek en büyük önceliğimiz. Hemşehrilerimizin beklentilerini doğrudan dinlemek ve hızlı çözümler üretmek için sahadayız. Sahil düzenlemelerinden altyapı kontrollerine, işletmelerimizin yaşadığı sorunlardan çevresel iyileştirmelere kadar pek çok noktayı yerinde inceledik, çözüm adımlarımızı belirledik. Bodrum'u yaza hazırlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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