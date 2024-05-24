Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muhtarlar Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muhtarlar Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muhtarlar Değerlendirme Toplantısı\'nda konuştu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muhtarlar Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, nüfus yoğunluğunun getireceği yükleri karşılamak için adımlar atacaklarını belirtti. Ayrıca, Bodrum'un sorunsuz bir sezon geçirmesi için belediye olarak sahada olacaklarını vurguladı.

24.05.2024 11:04  Güncelleme: 11:05
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(MUĞLA)- Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Muhtarlar Değerlendirme Toplantısı"na katılan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Beraber canla başla çalışıp, nüfus yoğunluğunun getireceği yükleri karşılamak için sorunların çözümü yönünde adımlar atıyor olacağız" dedi.

Muhtarlar Değerlendirme Toplantısı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit başkanlığında, dün yapıldı. Toplantıya, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Başaşçı, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Büyükşehir- MUSKİ Koordinatör Daire Başkanı Oğuz Kağan Bardakçı, Mal Müdürü- Yazı İşleri Müdür Vekili Ümit Yıldırım, ADM Elektrik Muğla Bölge Müdürlüğü yetkilileri, belediye birim müdürleri, personel ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaymakam Mustafa Çit'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, yeni muhtarlar kendilerini tanıttı. İlgili kurum amirleri, ilçenin daha güvenilir ve etkin bir turizm sezonu geçirmesi için kendi bünyelerinde yapmış oldukları çalışmaları anlattı.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaz sezonunda tüm kurum amirlerine, kolluk kuvvetlerine, belediye personeline ve muhtarlara çok iş düşeceğine vurgu yaparak, "Beraber canla başla çalışıp, nüfus yoğunluğunun getireceği yükleri karşılamak için sorunların çözümü yönünde adımlar atıyor olacağız. Bodrum'un sorunsuz bir sezon geçirmesi için belediye olarak sahada olmaya devam edeceğiz. Biz, üstümüze düşen her türlü sorumluluğu almakta geri adım atmayacağız" dedi.

İlçede kronikleşmiş sorunlara da değinen Başkan Mandalinci, "Bodrum Belediyesi, şikayetlere asla kayıtsız kalmıyor. Bize bildirdiğiniz her ada parsele gidiyoruz, ekiplerimiz orada çalışmalarını yapıyorlar. Kaçak yapı ile ilgili tutanaklarımızı tutuyoruz ve yasal süreci başlatıyoruz. Biliyorsunuz ki, çok fazla kaçak yapılaşma olduğu için evrak yükümüz de bu doğrultuda uzun oluyor. Bir kaçak yapı yıkım süresi bütün inşaatlarda 6 ayı bulabiliyor. Bu konuda bir düzenleme, kanun hükmünde kararname ya da genelge yayınlanırsa çok daha hızlı bir şekilde adım atabiliriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından muhtarlar söz alarak mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini, kurum amirlerine iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muhtarlar Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muhtarlar Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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