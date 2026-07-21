Bodrum Belediyesi'nden Yangın Söndürme Çalışmalarına Etkin Destek - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Yangın Söndürme Çalışmalarına Etkin Destek

21.07.2026 17:18  Güncelleme: 19:04
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Bodrum Belediyesi, haziran ve temmuz aylarında ilçede çıkan 16 yangında söndürme ve soğutma çalışmalarına araç, personel ve ekipman desteği sağladı. Ayrıca afetlere hazırlık kapsamında eğitim, tatbikat ve ekipman yenileme çalışmaları yürüttü.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, haziran ve temmuz aylarında ilçede çıkan 16 yangında söndürme ve soğutma çalışmalarına araç, personel ve ekipman desteği sağladı. Belediye, afetlere hazırlık kapsamında eğitim, ekipman ve koordinasyon çalışmalarını da sürdürdü.

Bodrum Belediyesi, yaz aylarında artan yangın riskine karşı ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürürken, haziran ve temmuz aylarında ilçenin farklı noktalarında çıkan 16 yangında söndürme ve soğutma çalışmalarına araç, personel ve ekipman desteği sağladı.

Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, AKOM, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon halinde yürütülen söndürme ve soğutma çalışmalarına Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinesinde Özel Kalem, Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerinden araç ve personelle aktif destek sağlandı.

KOORDİNASYON VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, yangın sezonuna yönelik hazırlıklarını kurum içi koordinasyonu güçlendirecek çalışma ve uygulamalarla sürdürüyor. Bu kapsamda belediyenin ilgili müdürlüklerinin katılımıyla yangın koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda olası yangınlara karşı görev dağılımları, müdahale süreçleri ve yangın sezonu boyunca yürütülecek faaliyetler değerlendirilerek kurumlar arası iş birliği ele alındı.

AFETLERE HAZIRLIK KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLDİ

Yangınla mücadele çalışmalarına verilen desteğin yanı sıra afetlere karşı hazırlık çalışmalarını da sürdüren Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, 31 mahallede bulunan Afet Müdahale Konteyneri ve Odaları'ndaki yangın tüplerinin dolum ve bakımlarını tamamlayarak yeniden kullanıma hazır hale getirdi. Toplanma ve geçici barınma alanlarına yönelik yönlendirme levhalarının hazırlıkları tamamlanırken, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK) Ekibi'nin müdahale kapasitesini artırmak amacıyla çadır, kırıcı, delici ve benzeri ekipmanlar envantere kazandırıldı. Ayrıca, müdürlük bünyesinde bulunan iki ön müdahale aracına kabin ve vinç montajı yapılarak araçlar daha etkin hizmet verecek şekilde güçlendirildi.

EĞİTİM VE TATBİKATLARLA HAZIRLIKLAR DESTEKLENİYOR

Afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında BAK ekibi, AFAD tarafından düzenlenen Doğada Arama Kurtarma ve İp Teknikleri eğitimine katıldı. Deprem Haftası dolayısıyla Mumcular Fuat Erten İlkokulu ile Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimleri ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. Yılın ilk aylarında ise meteorolojik uyarılar anlık olarak takip edilerek ekipler sel ve su taşkını risklerine karşı yönlendirildi, olası afetlere yönelik önleyici çalışmalar yürütüldü.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, afetlere hazırlık çalışmalarını eğitim faaliyetleri, ekipman yatırımları ve kurumlar arası koordinasyonla güçlendirirken, ihtiyaç duyulan her durumda ilgili kurumlarla iş birliği içinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Bodrum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Yangın Söndürme Çalışmalarına Etkin Destek - Son Dakika

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