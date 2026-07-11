Bodrum Belediyesi, Kent Genelindeki İhtiyaç Sahiplerine Medikal Malzeme Desteğini Sürdürüyor

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, 2026'nın ilk altı ayında ihtiyaç sahibi 280 vatandaşa hasta yatağı, tekerlekli sandalye, yürüteç ve çeşitli medikal malzemeleri ücretsiz ulaştırdı.

Bodrum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Bürosu ekipleri tarafından; yatağa bağımlı, manuel tekerlekli sandalye kullanan ve medikal malzeme ihtiyacı bulunan ilçe sakinlerine dönüşümlü olarak ücretsiz medikal malzeme desteği sağlanıyor.

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren ekipler, gerekli evrak kontrollerinin ardından hasta yatağı, manuel tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği ve oturaklı tuvalet gibi medikal malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 2026 yılının ilk altı ayında yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 280 vatandaşa destek verildi. Bu kapsamda 127 hasta yatağı, 86 manuel tekerlekli sandalye, 28 yürüteç, 21 koltuk değneği ve 18 oturaklı tuvalet ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunuldu.

Sağlık Hizmetleri Bürosu aracılığıyla yürütülen destek hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0 (252) 358 67 04 numaralı Sağlık Hizmetleri Bürosu ile 444 00 48 numaralı Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi'nden bilgi alabiliyor.