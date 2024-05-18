Bodrum Belediyesi Etrim Garaova Tarım Parkı Öğrencilerden Yoğun Talep Görüyor

Güncel

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından 2019 yılında projelendirilerek hayata geçirilen Bodrum Belediyesi Etrim Garaova Tarım Park, öğrencilerden yoğun talep görüyor.

Bodrum'da yapılan doğal üretim faaliyetlerini incelemek üzere öğrencilere kapılarını açan Bodrum Belediyesi Etrim Garaova Tarım Park'ı, bir haftada Bodrum Yarımadası'nda eğitim gören 540 öğrenci ziyaret etti.

13-17 Mayıs günleri arasında Çiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu, Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu, Mumcular Fuat Erten İlkokulu, Bahçeşehir Koleji Bodrum Kampüsü ile Bodrum Final Akademi Ortaokulu öğrencileri, Etrim Garaova Tarım Park'ı gezdi. Merkezde öğrenciler, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesini de gezerek tarım malzemeleri hakkında bilgiler aldı.

Öğrencileri misafir eden Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere lavanta yetiştiriciliği, arıcılık, bölgenin geçmiş yıllarda tarımdaki yeri ve önemi, köylülerin tarım okuluna bağışlamış oldukları tarımsal malzemeler ve müzedeki faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Tarım Okulu ve Müzesini gezerek bilgi alan öğrenciler, doğal üretim faaliyetlerini de inceleme fırsatı buldu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gençlerin tarımla buluşmasını çok önemsediklerini belirterek, "Kentimiz, turizm merkezi olarak anılsa da tarımsal faaliyetlerde de ülkemizde önemli bir yeri var. Özellikle Karaova bölgemiz tarımsal faaliyetlerin aktif olduğu bir merkez ve doğal değerlerimizi yeni nesillere öğretmek için kıymetli bir hazine. Şehir dışından gelerek Bodrum'un tarımsal faaliyetlerdeki aktif rolünü öğrenen gençlerimizin yanında Bodrum'da eğitim hayatına devam eden öğrencilerimizin merkezimize gelerek doğal değerlerimizi, tarımsal faaliyetlerimizi tanıması bizlere mutluluk veriyor" dedi.

Ziyaretler, lavanta bahçesi ve yörük çadırı gezisi ile son buldu.

TARIM OKULU VE MÜZESİ HERKESE AÇIK

Tarım Okulu ve Müzesi, Bodrum'un tarımsal tarihine tanıklık etmek isteyenlerin bireysel ya da grup gezilerine açık. Okul ziyaretlerinin güvenli ve sistemli yürütülmesi için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne resmi yazı ile talep bildirimi yapılması gerekiyor.

Garaova Tarım Park'ta gerçekleştirilen faaliyetler ise @garaovatarimpark Instagram hesabından takip edilebiliyor.