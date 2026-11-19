(ESKİŞEHİR) - Bodrum Belediyesi, Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan 1. derece doğal sit alanı içerisinde ruhsatsız inşa edilen 2 adet tek katlı betonarme yapınının yıkımını gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi; ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında hukuki ve idari süreçleri tamamlanan yapılarda yıkım işlemlerini sürdürüyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı Yıkım Bürosu ekipleri tarafından en son Kızılağaç Mahallesi Kelhasan Mevkii 231 ada 1 parselde bulunan 1.derece doğal sit alanı içerisinde ruhsatsız inşa edilen 2 adet tek katlı betonarme yapının yıkımı, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi gereğince dün gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları incelemeler sonucu ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı yapıları tespit ederek ilk olarak mühürleme işlemlerini yaptı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından belediye encümeninin kararıyla Yıkım Bürosu ekipleri de yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

Aynı bölgede mühürleme işlemleri tamamlanan diğer yapıların da yasal sürecin bitmesinin ardından yıkımlarının yapılması planlanıyor.