Bodrum Belediyesi, MedCities Kıyı Şehirleri Çalışma Grubu'na Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum Belediyesi, MedCities Kıyı Şehirleri Çalışma Grubu'na Seçildi

Bodrum Belediyesi, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli bir adım atarak, MedCities Akdeniz Şehirleri Ağı Kıyı Şehirleri Çalışma Grubu'na seçildi. Barselona'da gerçekleştirilen toplantıda, çevresel riskler ve sürdürülebilir turizm stratejileri sunuldu.

22.10.2024 11:31  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında MedCities Akdeniz Şehirleri Ağı Kıyı Şehirleri Çalışma Grubu'na seçildi.

Türkiye'den MedCities Akdeniz Şehirleri Ağı Kıyı Şehirleri Çalışma Grubu'na seçilen tek belediye olan Bodrum Belediyesi, Barselona'da düzenlenen toplantıda iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki projelerini tanıttı.

Belediye'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, ilçenin 2030 ve 2050 yıllarına yönelik kıyı taşkın riskleri ve bu risklerin olası etkileri detaylı şekilde sunuldu. Ayrıca sürdürülebilir turizm yönetimi ve kaçak yapılarla mücadeledeki stratejik planlar, Barselona Büyükşehir Belediyesi Kıyı Planlaması yetkililerine aktarıldı.

Toplantının bir diğer ayağında, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başvurusu tamamlanan "iMermaid: Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi" ve "BoostMed: Sürdürülebilir Turizm Koridorları" projeleriyle ilçenin çevresel ve turizm stratejileri, uluslararası iş birlikleri için önemli bir fırsat haline getirildi.

İlçenin Okyanus Kentleri, Bölgeleri ve Adaları Koalisyonu'na katılması için yapılan görüşmeler sonucunda, kıyı bölgelerindeki dayanıklılığını artırma ve çevresel sürdürülebilirlik projelerini genişletme süreci hız kazandı. Barselona'da uygulanan akıllı deniz şamandıraları ve güneş enerjisi sistemlerinin ilçeye entegrasyonu da teknik detaylarıyla ele alındı.

Katılımcılar ayrıca, Okyanus Şehirleri Ağı UNESCO programı ve Horizon Projesi ANERIS girişimlerini anlamak için Deniz Bilimleri Enstitüsü (ICM) temsilcileriyle bir araya geldi. İlçede yürütülen Deniz Dibi Temizliği uygulamasına entegre edilebilecek fırsatlar tartışıldı.

AB İklim Değişikliği Misyonu'nun şart imzacısı olan Belediye, bu toplantıyla birlikte AB Okyanuslar ve Sular Misyonu Şartı imzacısı olmak için ilk adımını attı. Toplantıda deniz kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirler, fırsatlar ve çalışma grubunun faaliyetlerini sürdürmek için öncelikler belirlendi.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Barselona, Belediye, Politika, Akdeniz, Güncel, Turizm, Bodrum, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, MedCities Kıyı Şehirleri Çalışma Grubu'na Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:57:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi, MedCities Kıyı Şehirleri Çalışma Grubu'na Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.