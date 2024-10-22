Bodrum Belediyesi, MedCities Kıyı Şehirleri Çalışma Grubu'na Seçildi

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında MedCities Akdeniz Şehirleri Ağı Kıyı Şehirleri Çalışma Grubu'na seçildi.

Türkiye'den MedCities Akdeniz Şehirleri Ağı Kıyı Şehirleri Çalışma Grubu'na seçilen tek belediye olan Bodrum Belediyesi, Barselona'da düzenlenen toplantıda iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki projelerini tanıttı.

Belediye'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, ilçenin 2030 ve 2050 yıllarına yönelik kıyı taşkın riskleri ve bu risklerin olası etkileri detaylı şekilde sunuldu. Ayrıca sürdürülebilir turizm yönetimi ve kaçak yapılarla mücadeledeki stratejik planlar, Barselona Büyükşehir Belediyesi Kıyı Planlaması yetkililerine aktarıldı.

Toplantının bir diğer ayağında, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başvurusu tamamlanan "iMermaid: Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi" ve "BoostMed: Sürdürülebilir Turizm Koridorları" projeleriyle ilçenin çevresel ve turizm stratejileri, uluslararası iş birlikleri için önemli bir fırsat haline getirildi.

İlçenin Okyanus Kentleri, Bölgeleri ve Adaları Koalisyonu'na katılması için yapılan görüşmeler sonucunda, kıyı bölgelerindeki dayanıklılığını artırma ve çevresel sürdürülebilirlik projelerini genişletme süreci hız kazandı. Barselona'da uygulanan akıllı deniz şamandıraları ve güneş enerjisi sistemlerinin ilçeye entegrasyonu da teknik detaylarıyla ele alındı.

Katılımcılar ayrıca, Okyanus Şehirleri Ağı UNESCO programı ve Horizon Projesi ANERIS girişimlerini anlamak için Deniz Bilimleri Enstitüsü (ICM) temsilcileriyle bir araya geldi. İlçede yürütülen Deniz Dibi Temizliği uygulamasına entegre edilebilecek fırsatlar tartışıldı.

AB İklim Değişikliği Misyonu'nun şart imzacısı olan Belediye, bu toplantıyla birlikte AB Okyanuslar ve Sular Misyonu Şartı imzacısı olmak için ilk adımını attı. Toplantıda deniz kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirler, fırsatlar ve çalışma grubunun faaliyetlerini sürdürmek için öncelikler belirlendi.