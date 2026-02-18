Bodrum Belediyesi'nin İftar Programları, Türkbükü'nden Başlıyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen mahalle iftarlarının ilki, bu yıl Türkbükü Mahallesi'nden başlıyor.

Bodrum Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün başka bir mahallede kurulacak iftar programlarında binlerce kent sakinini ağırlayacak. Mahalle iftarlarının ilki, Türkbükü Mahallesi Türkbükü Kafe yanında yarın akşam gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iftar programlarına ilişkin, "Ramazan'ın ruhu olan paylaşmayı, mahallelerimizin samimiyetiyle birleştiriyoruz. Birliğimizi güçlendirmek, kardeşlik bağlarımızı tazelemek ve dayanışmanın gücünü hep birlikte yaşamak adına; 19 Şubat Perşembe akşamı Türkbükü Mahallemizde kuracağımız ilk iftar soframıza tüm mahalle sakinlerimizi bekliyoruz. Hayırlı Ramazanlar" dedi.

İftar programları ile ilgili duyurular, Bodrum Belediyesi web sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.