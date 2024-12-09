Bodrum Belediyesi'nden Mandalina Üreticilerine Destek

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, coğrafi işaretli Bodrum mandalinası üretimini desteklemek ve yerel üreticinin yanında olmak için ilçe sınırları içindeki üreticilerden mandalina alacak.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üreticilerden 50 bin kilogram Bodrum mandalinası alımı yapılacak. Hayata geçirilecek uygulamada, her üretici için en fazla 500 kilogram alım kotası belirlendi.

Uygulamanın ilçe genelinde en az 100 üreticiye fayda sağlanması hedeflenirken, düzenlenecek festivallerde kamu yararının en üst noktaya getirilmesi ve belediye bütçesinin vatandaşlar için kullanılması amaçlanıyor.

Belediye tarafından üreticilerden alınacak 50 bin kilogram mandalinanın 20 bin kilogramı, 15 Aralık 2024 Pazar günü Bitez Mahallesinde düzenlenecek Bodrum Mandalin Festivali'nde ücretsiz dağıtılacak. Kalan 20 bin kilogram mandalina, Bodrum'un mahalle meydanlarında ücretsiz dağıtılacak, 10 bin kilogramı ise mahalle muhtarları aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Mandalina hasadı için hasat günü teknik personelince belirlenecek olup ürün toplama gününden bir gün önce boş kasalar üreticiye teslim edilecek. Ürün tartımı ise dijital terazi ile üreticinin yanında yapılacak.

Mandalina hasadı 12-14 Aralık'ta yapılacak olup detaylı bilgi için '444 00 48' (dahili 5051), '0 (530) 232 14 08' veya '0 (542) 443 48 01' numaraları aranabilecek. Ayrıca 'tarimsalhizmetler@bodrum.bel.tr' adresinden iletişim sağlanabilecek.

Uygulama için belirlenen şartlar:

Bodrum ilçe sınırları içerisinde coğrafi işaretli Bodrum mandalini üretiminin yapılması.

Hasat zamanı gelmiş mandalinalarda meyve yapısında bitki hastalıkları kaynaklı, raf ömrü ve kalitesini etkileyecek leke, siyahlık, sinek zararı bulunmaması.

Mandalina kesimi ve hasatının üretici tarafından yapılması.