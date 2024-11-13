Bodrum Belediyesi'nden Tıbbi Bakım ve Sağlık Hizmetleri - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Tıbbi Bakım ve Sağlık Hizmetleri

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hasta, engelli ve yaşlılara tıbbi bakım hizmeti vermeye devam ediyor. 2024 yılında 3 bin 650 hastaya tıbbi uygulama yapılarak, sağlık hizmetleri kapsamındaki desteklerle toplumun ihtiyaçlarına çözüm üretiliyor.

13.11.2024 12:29  Güncelleme: 12:59
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Bürosu, hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara tıbbi bakım ve sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Bodrum Belediyesi'ne bağlı Ortakent Mahallesi'nde yer alan Sağlık Hizmetleri Bürosu, reçeteli enjeksiyonlar, yara ve yanık tedavileri, pansuman, tansiyon, şeker, ateş ve solunum takibi, vücut ölçüm takibi gibi rutin kontroller ve tıbbi uygulamalar yapıyor. 1 ambulans ve 2 engelli hasta nakil aracının yer aldığı merkezde, kendi imkanları ile hastaneye gidemeyen, hastanede tedavisi biten ve evine dönmesi gereken yatağa bağımlı, engelli ve tekerlekli sandalyeye muhtaç hastalara da hizmet veriliyor.

3 bin 650 hastaya tıbbi uygulama

2024 yılı içinde 3 bin 650 hastaya tıbbi uygulama yapan Sağlık Hizmetleri Bürosu, 180 vatandaşa vücut ölçüm takibi, 560 sıhhi işletmeye hijyen kontrolü gerçekleştirdi. 276 ambulans ve 340 engelli hasta nakil aracı ile hasta transferi de yapan ekipler, 98 ölüm belgesi ve cenaze yol izin belgesi düzenledi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çalışmalarla ilgili, "Yerel yönetim olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla Bodrum genelinde tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı, onların ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi önemsiyoruz. Sağlık hizmetleri kapsamında desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Sağlık Hizmetleri Büromuz büyük bir özveriyle hizmet veriyor. Halkımızla etkili iletişimi sürdürecek, elimizden geldiğince onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sağlık Hizmetleri Bürosu'na ulaşmak için Belediye'nin '444 00 48' numaralı Çağrı Merkezi ve '0 (252) 358 67 04' numaralı Sağlık Hizmetleri Bürosu aranarak hizmet talep edilebiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Tıbbi Bakım ve Sağlık Hizmetleri - Son Dakika

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