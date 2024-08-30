Bodrum Belediyesi'ne destek veren çocuklar Başkan Mandalinci'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'ne destek veren çocuklar Başkan Mandalinci'yi ziyaret etti

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Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalara destek vermek için mahallelerini temizleyen çocuklar, Başkan Tamer Mandalinci'yi ziyaret etti. Mandalinci, 'Bodrum'un temiz ve aydınlık yarınları siz gençlerin ellerinde şekillenecek' dedi.

30.08.2024 10:03  Güncelleme: 11:11
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalara destek vermek için mahallelerini temizleyen çocuklar, Başkan Tamer Mandalinci'yi ziyaret etti. Mandalinci, "Bodrum'un temiz ve aydınlık yarınları siz gençlerin ellerinde şekillenecek" dedi.

Geçen günlerde yaşadıkları Çırkan Mahallesi Metehan Sokak'ta temizlik yaparak bu anları sosyal medyadan paylaşan çocuklar, Başkan Mandalinci'yi makamında ziyaret etti. Temiz bir Bodrum için temizlik çalışmalarına katkı sunan çocuklar; Ahmet Efe Özden, Eylül Nira Özden, Ebrar Aydın, Ecrin Aydın, Mustafa Demir Tutam, Yağmur Dilara Tutam ve Asya Hazal Atasoy, Başkan Mandalinci'ye, yaptıkları çalışmanın amacından bahsetti.

Başkan Mandalinci, en kısa sürede belirlenecek bir noktada çocuklarla ortak bir çalışma yapmak istediğini iletti. Mandalinci, "Sizlerin orada çocuk yaşta bu şekilde çevreye duyarlı olmanız ve yaptığınız temizlik çalışması bizi hem çok mutlu etti hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Bodrum'un temiz ve aydınlık yarınları siz gençlerin ellerinde şekillenecek" diye konuştu.

Samimi bir sohbetin ardından çocuklara fikirlerini de soran Mandalinci, temizlik seferberliği kapsamında verdikleri destekler dolayısıyla çocuklara teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'ne destek veren çocuklar Başkan Mandalinci'yi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'ne destek veren çocuklar Başkan Mandalinci'yi ziyaret etti - Son Dakika
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