(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, yapımı tamamlanan Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı, Dirmil Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı ile Abacıoğlu Tenis Kortu ve Basketbol Sahası projelerini düzenlenen toplu açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sundu. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmaları 2026 yılında da bütün ekip arkadaşlarımla birlikte sürdüreceğiz" dedi.

Bodrum Belediyesi, yapımı tamamlanan 3 projenin açılışını gerçekleştirdi. Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Tuna Işın, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, hayırseverler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Müzik ve halk oyunları

Program, Büşra Çin ve orkestrasının müzik dinletisiyle başladı. Ardından Bodrum Yörük Obası Derneği'nin halk oyunları gösterisiyle program renkli görüntülere sahne oldu. Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, açılışa katılamayan konukların tebrik mesajlarının okunmasıyla devam etti. Törende söz alan Dirmil Mahalle Muhtarı Mehmet Kara ve Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, mahallelerine kazandırılan modern projeler için Başkan Tamer Mandalinci ve ekibine teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Hayırsever Erdal Abacıoğlu ise konuşmasında, "Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan gençlerimiz için yaptırdığımız tenis ve basketbol sahalarının açılışında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek, tesislerin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

"Yardımlaşmanın ve dayanışmanın yapılacağı bir alan haline gelecek"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, uzun süredir beklenen hizmetlerin hayata geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kıymetli mahalle muhtarım ile birlikte mahallenin her kesimiyle, pazarcı esnafıyla konuştuk ve bugün çok güzel bir eseri; 10 bin 700 metrekare inşaat alanı olan, 5 dönümlük alanda, 250 araçlık otoparkı, 4 adet iş yeri, gelin odası, mutfağı, zabıta noktası, teknik hacimleri ve depolarıyla birlikte Yalıkavak Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nı açmış bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Yalıkavak Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı sadece bir pazar yeri olarak değil; halkımızın 7/24 buranın güzelliklerinden faydalanacağı, toplumsal aktivitelerin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın yapılacağı bir alan haline gelecek. Bu açılışta emeği geçen kıymetli Başkan Yardımcımız Ahmet Yıldızhan, Fen İşleri Müdürümüz Oktay Koban başta olmak üzere; A'dan Z'ye emeği geçen herkese ve bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

İkinci olarak Dirmil Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı… Yine Dirmil mahalle muhtarımız ve hayırseverlerimizle iş birliği içinde, belediyemizce hayata geçirilen pazar yerimizin de bugün açılış kurdelesini burada toplu bir şekilde keseceğiz. Son olarak hayırsever iş insanlarımız Erdal ve Öznur Abacıoğlu'nun kıymetli katkılarıyla, belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla hayata geçirilen Erdal Öznur Abacıoğlu Spor Tesisleri ve Çocuk Parkı da bugün, aynı şekilde toplu açılış törenimiz kapsamında kurdelesini keseceğimiz bir diğer güzel hizmetimiz olacak. Bu hizmetin yapılmasında emeği geçen kıymetli hayırseverlerimize çok ama çok teşekkür ediyorum.

Hiçbir mahallemizde kitlesel anlamda, çekim merkezlerinde üzeri açık bir pazaryeri kalmayacak. 2026 yılında ilk olarak Gümüşlük Pazar Yerimizin de temel atma törenini gerçekleştireceğiz. 2025 yılında yapmış olduğumuz çalışmaları 2026 yılında da bütün ekip arkadaşlarımla birlikte sürdüreceğiz. Bizi destekleyen, bize güvenen, bize inanan bütün yurttaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Toplu açılış törenimiz hayırlı, uğurlu olsun."

"Biz de onun her zaman yanındayız, arkasındayız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Bodrum'daki alt ve üstyapı yatırımları ile su politikaları hakkında bilgi vererek, "Değerli hemşehrilerim, Bodrum'da çok şanslısınız. Tamer Mandalinci gibi genç, dinamik ve kararlı bir belediye başkanınız var. Kardeşimi kutluyorum. Sonuna kadar onun yanındayız. Tamer başkanımın bugün iki bin personeli varsa, Büyükşehir Belediyesi'nin yedi bin personeli var. Tamer başkanımın bugün beş milyar bütçesi varsa, Büyükşehir bütçesiyle on beş milyar bütçesi var. Yeter ki Bodrum halkının hizmetine sonuna kadar durmadan, yorulmadan koşsun. Biz de onun her zaman yanındayız, arkasındayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de "Tamer başkana teşekkür ediyorum. Kreş ve gündüz bakımevi açtı. Kent Lokantası açtı. Öğrencilerin okullarda sınava girerken desteklenmesi için her türlü yardımı sağlıyor" diyerek, açılışı yapılan projelerin hayırlı olmasını diledi.

Programın sonunda, projelerin hayata geçmesine katkı sunan hayırseverler Erdal ve Öznur Abacıoğlu, Ahmet Alparslan ve Kıyasettin Demir'e teşekkür plaketleri takdim edildi.