Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Yalıkavak Koyunbaba sahilinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı içerisinde olan düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler 15 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi B.E'yi (22) yakaladı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edildi, şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
