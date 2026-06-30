Bodrum Belediyesi, Kaçak Yapıyla Mücadelesini Sürdürüyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, kaçak yapıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2026 yılının başından bu yana toplam 53 kaçak yapıyı yıktı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, 2026 yılı başından mayıs ayı sonuna kadar 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 36, 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında ise 9 olmak üzere toplam 45 kaçak yapıda yıkım gerçekleştirdi. Ekipler, haziran ayı içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 8 kaçak yapının daha yıkımını tamamladı. 2026 yılı başından bugüne gerçekleştirilen kaçak yapı yıkımı sayısı 53 oldu.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinesinde devam eden yıkım çalışmalarında, son çalışma Akyarlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede, yasal süreçleri tamamlanan kaçak eklentilere yönelik gerçekleşti. Yasal süreçleri tamamlanan 4 farklı adreste ise yıkım çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin ilçe genelindeki kaçak yapı yıkım çalışmaları belirlenen program doğrultusunda devam edecek.