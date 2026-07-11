Bodrum'da 35 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da 35 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bodrum\'da 35 Kaçak Göçmen Yakalandı
11.07.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum açıklarında yelkenli tekne ile yurt dışına çıkmaya çalışan 35 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum açıklarında önceki gün saat 12.00 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yelkenli teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, İtalya rotası üzerindeki hareketli yelkenli tekne durduruldu.

Teknede yapılan incelemede, 14'ü çocuk olmak üzere 35 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Bodrum, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 35 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor
Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum
Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı
Kocaeli’de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti
Adalet Bakanı Gürlek: 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp’in faili meçhul kalan cinayeti aydınlatıldı Adalet Bakanı Gürlek: 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti aydınlatıldı
KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak

12:01
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
11:29
Dikkat Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
11:22
Resmi Gazete’de yayımlandı Memurların tazminat sistemi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
10:46
Bu altınlar Ankara’dan çıktı Günde 20 gram topluyorlar
Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar
10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:35
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak “Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...“
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa..."
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 12:32:53. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da 35 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.