Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılından itibaren aranan ve çeşitli suçlardan hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Bodrum'da olduğunu tespit etti. Ekiplerce M.K., saklandığı adreste gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.M., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da 39 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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