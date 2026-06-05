Bodrum'da 45 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 45 Kaçak Yapı Yıkıldı

Bodrum\'da 45 Kaçak Yapı Yıkıldı
05.06.2026 18:26
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Bodrum'da 5 ayda 45 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Kaçak yapılaşmaya karşı mücadele sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılın 5 aylık bölümünde 45 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen yıkım çalışmalarında son olarak Peksimet ile Yalıkavak Mahallesi'ndeki iki kaçak yapı ekipler tarafından yıkıldı.

Ekipler, yıkım kararı bulunan Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede de incelemelerde bulundu.

Bölgedeki kaçak eklentilerin kaldırılmasına yönelik çalışma kapsamında, ev sahiplerinin söz konusu imalatları 10 gün içerisinde kaldıracaklarına ilişkin taahhütte bulunmaları üzerine yıkım işlemi ertelendi.

Yasal süreçleri tamamlanan ve yıkım kararı bulunan kaçak yapılarla ilgili çalışmaların belirlenen plan doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Öte yandan, bu yılın 5 aylık bölümünde 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında 36, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında ise 9 olmak üzere toplam 45 kaçak yapıda yıkım gerçekleştirildiği belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kaçak yapılaşmayla mücadelenin kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Bodrum'un doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu ve yaşam kalitesini korumak adına kaçak yapılaşmaya karşı tavizsiz duruşlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Bodrum, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 45 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika

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