Bodrum Belediyesi, Türkbükü Sahilinde Başlattığı Çalışmaları Tamamladı

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, Türkbükü sahilinde yer alan 5 ayrı halk plajında yürüttüğü düzenleme ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

Sezon öncesi kaçak iskelelerin yıkımıyla halkın kullanımına kazandırılan alanlarda sürdürülen çalışmalar kapsamında Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mavi Bayraklı Plajlar Bürosu tarafından son düzenlemeler gerçekleştirildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Bürosu'nda üretilen yeni plaj tabelaları ile begonvillerle donatılan dekoratif saksılar plajlara yerleştirilirken, soyunma kabinlerinin dış giydirmeleri de yenilenerek görsel bütünlük güçlendirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Türkbükü sahilinde yer alan 5 ayrı halk plajı daha estetik, düzenli ve konforlu bir görünüme kavuşarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi. Bodrum Belediyesi'nin vatandaşların güvenli, temiz ve konforlu alanlarda denizden faydalanabilmesi amacıyla halk plajlarında bakım, yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceği bildirildi.