Bodrum'da 5. Sınıflar Veli Toplantısı'nda okul aile işbirliği ele alındı

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulunda düzenlenen 5. Sınıflar Veli Toplantısı'na katılarak velilerle bir araya geldi.

Okul aile işbirliğini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin bütünsel gelişimi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Toplantıda, çocukların potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koyabilmelerinin, okul ile ailenin ortak bir dille, sürekli ve sağlıklı bir iletişim içinde hareket etmesiyle mümkün olduğu vurgulandı.

Kuşcu, öğrenci gelişiminin tüm paydaşlarca yakından takip edilmesi ve desteklenmesinin önemine değinerek, sürecin ancak "Güçlü İletişim, Güçlü Aile, Güçlü Okul" anlayışının birlikte hayata geçirilmesiyle başarıya ulaşabileceğini ifade etti.

Velilerin sürece aktif katılımının okul iklimini ve eğitim kalitesini her zaman daha ileriye taşıyacağını anlatan Kuşçu, okul aile işbirliğini pekiştirecek veli buluşmalarına ve ziyaretlere önümüzdeki süreçte de devam edileceği kaydetti.