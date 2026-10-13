Bodrum'da 5. Sınıflar Veli Toplantısı'nda okul aile işbirliği ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da 5. Sınıflar Veli Toplantısı'nda okul aile işbirliği ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulundaki 5. Sınıflar Veli Toplantısı'nda velilerle buluştu. Toplantıda öğrencilerin bütünsel gelişimi ve eğitim kalitesinin artırılması için okul aile işbirliğinin önemi vurgulandı.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulunda düzenlenen 5. Sınıflar Veli Toplantısı'na katılarak velilerle bir araya geldi.

Okul aile işbirliğini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin bütünsel gelişimi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Toplantıda, çocukların potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koyabilmelerinin, okul ile ailenin ortak bir dille, sürekli ve sağlıklı bir iletişim içinde hareket etmesiyle mümkün olduğu vurgulandı.

Kuşcu, öğrenci gelişiminin tüm paydaşlarca yakından takip edilmesi ve desteklenmesinin önemine değinerek, sürecin ancak "Güçlü İletişim, Güçlü Aile, Güçlü Okul" anlayışının birlikte hayata geçirilmesiyle başarıya ulaşabileceğini ifade etti.

Velilerin sürece aktif katılımının okul iklimini ve eğitim kalitesini her zaman daha ileriye taşıyacağını anlatan Kuşçu, okul aile işbirliğini pekiştirecek veli buluşmalarına ve ziyaretlere önümüzdeki süreçte de devam edileceği kaydetti.

Kaynak: AA
BodrumEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
UEFA’dan Fatih Terim’e sürpriz görev UEFA'dan Fatih Terim'e sürpriz görev
Karadeniz fıkrası gibi Esnaf bu hesabın içinden çıkamadı Karadeniz fıkrası gibi! Esnaf bu hesabın içinden çıkamadı
20:48
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu
20:48
Lamine Yamal’ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
20:34
Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde gol atamadığı son maç 2021’de
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'de
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 21:06:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da 5. Sınıflar Veli Toplantısı'nda okul aile işbirliği ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei