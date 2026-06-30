Bodrum'da 53 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 53 Kaçak Yapı Yıkıldı

Bodrum\'da 53 Kaçak Yapı Yıkıldı
30.06.2026 12:20
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Bodrum Belediyesi, 2023'te 53 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımlar devam edecek.

Bodrum Belediyesince, kaçak yapıyla mücadele kapsamında yıl başından bu yana 53 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2026'nın ilk 5 ayında 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 45 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Haziran ayında ise 8 kaçak yapının daha yıkımının tamamlanmasıyla yıl başından bu yana yıkılan kaçak yapı sayısı 53'e ulaştı.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen son yıkım çalışması, Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede yasal süreçleri tamamlanan kaçak eklentilere yönelik gerçekleştirildi.

Yasal süreçleri tamamlanan 4 farklı adreste yıkım çalışmaları sürüyor. İlçe genelindeki kaçak yapı yıkımları, belirlenen program doğrultusunda devam edecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bodrum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 53 Kaçak Yapı Yıkıldı - Son Dakika

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