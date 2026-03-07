Bodrum'da Beton Mikseri Kazasında 79 Yaşındaki Murathanoğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bodrum'da Beton Mikseri Kazasında 79 Yaşındaki Murathanoğlu Hayatını Kaybetti

Bodrum\'da Beton Mikseri Kazasında 79 Yaşındaki Murathanoğlu Hayatını Kaybetti
07.03.2026 15:12
Murat Murathanoğlu, Bodrum'da beton mikserinin çarpması sonucunda hayatını kaybederken, cenazesi yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı kazada hayatını kaybeden Murat Murathanoğlu (79), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün saat 11.30 sıralarında Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Işıklarda bekleyen M.A. (29) idaresindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, hareket ettiği sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı Murat Murathanoğlu'na çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murathanoğlu hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, M.A. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası M.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Murathanoğlu için Gölköy Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine; ailesi ve sevenleri başta olmak üzere iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. 2 çocuk babası Murathanoğlu, cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Murat Murathanoğlu, Yerel Haberler, Bodrum, Güncel, Kaza, Son Dakika

