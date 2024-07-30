Bodrum'da çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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Bodrum'da çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Bodrum\'da çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında bazı ahşap malzemeler zarar gördü.

30.07.2024 19:19
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmasına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter de havadan destek verdi.

Yangın bölgesinde bulunan bir otomobil vatandaşlar tarafından itilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alınan yangında, alandaki bazı ahşap malzemeler de zarar gördü.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının ardından bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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