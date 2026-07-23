Bodrum Belediyesi'nden Çocukların Gelişimine Sanat Desteği

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 7-9 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Sayılarla Tuval Boyama Atölyesi, Güvercinlik Sosyal Etkinlik Merkezi'nde başladı.

Bodrum Belediyesi tarafından çocukların dikkat, odaklanma, el-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen atölyenin ilk etkinliğinde minikler, sayılarla tuval boyama tekniğini öğrenerek kendi eserlerini oluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar hem eğlenceli zaman geçirdi hem de sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli Eğitmen Büşra Yabacı, programın altı hafta boyunca devam edeceğini belirterek, "Bugün atölyemizin ilk etkinliğini gerçekleştirdik. Çocuklarımızı sanat, bilim, oyun ve eğlence dolu etkinliklerle buluşturarak hem öğrenmelerini hem de keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar atölyenin çok eğlenceli geçtiğini ifade ederken, veliler de çocukların gelişimine katkı sunan bu tür ücretsiz etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti.

ATÖLYELER GÜVERCİNLİK VE UMURCA'DA

Altı hafta sürecek Sayılarla Tuval Boyama Atölyesi, 22-29 Temmuz ve 5-12-19-26 Ağustos 2026 tarihlerinde Güvercinlik Sosyal Etkinlik Merkezi'nde; 31 Temmuz ile 7-14-21-28 Ağustos ve 4 Eylül 2026 tarihlerinde ise Umurca'daki Bodrum Belediyesi Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Atölyeye ilişkin detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 444 31 63 numaralı telefondan Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilecek.