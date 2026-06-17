Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 260 Kg Atık!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışmasında 260 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Turgutreis Mahallesi'nde yapıldı.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen ve her hafta farklı bir mahallede düzenlenen etkinlik belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Dalgıçların yaptığı çalışmada denizden 260 kilogram atık çıkarıldı.

Toplanan atıklar arasında cam ve plastik şişeler, metal parçaları, balıkçılık malzemeleri ile çeşitli atıklar yer aldı.

Denizden çıkarılan atıklar, çevre bilincinin artırılması amacıyla Turgutreis sahilinde sergilendikten sonra Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Etkinliğe, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan, Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış, belediye personeli ve gönüllüler katıldı.

Temizlik çalışmasının bir sonraki etabı 24 Haziran'da Gümüşlük Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.