Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Etkinliği Yapıldı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok MAVİ Yakışır" sloganıyla on bir yıldır sürdürülen deniz dibi temizliği etkinliğinin bu yılki ikinci ayağı Gümbet'te yapıldı.

Bodrum'un koylarında geleneksel olarak sürdürülen deniz dibi temizliğinin bu yılki ikinci etabı, Gümbet sahilinde yapıldı. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan temizlik etkinliğine, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ve Meclis Üyesi Halil Eser katıldı.

Etkinlik kapsamında gönüllü belediye personelinden oluşan dalgıç ekibi, denizden toplam 43 kilogram atık çıkarttı. En dikkat çekici atıklardan biri ise çamaşır makinesi oldu. Etkinlik sonunda toplanan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Gümbet sahilinde sergilendi.

Yapılan deniz dibi temizlik çalışmaları ile ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, "Belediye ekiplerimizce gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliklerinde denizden çıkan atık miktarında azalma gözlemliyoruz. Bu da çevreye olan duyarlılığın giderek arttığını gösteriyor. Denizlerimizi ve koylarımızı korumak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Deniz dibi temizliğinin bir sonraki durağı, 28 Mayıs Çarşamba günü Bitez mahallesi olacak.