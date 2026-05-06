Bodrum\'da Deniz Temizliği: 250 kg Atık Çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 250 kilogram atık çıkardı.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla 12 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına bu yıl Kumbahçe Sahili'nden başlandı.

Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte, denizden çıkarılan yaklaşık 250 kilogram atık meydanda sergilendi.

Atıklar arasında varil, sandalye, saat, cam şişe ve metal parçaları dikkati çekti.

Toplanan ve tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekipleri tarafından kamyona yüklenerek ayrıştırılmak ve bertaraf edilmek üzere geri dönüşüm merkezine nakledildi.

Deniz dibi temizlik çalışması, 13 Mayıs'ta Yalıkavak Mahallesi'nde devam edecek.