Bodrum'da "Depozitosu Olan Ambalajlar" Sistemi ile Yeni Bir Dönem Başlıyor - Son Dakika
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Bodrum'da "Depozitosu Olan Ambalajlar" Sistemi ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

13.07.2026 16:52  Güncelleme: 17:56
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Bodrum Belediyesi, Türkiye Çevre Ajansı ve Revomat iş birliğiyle 'Depozitosu Olan Ambalajlar' (DOA) sistemini başlatıyor. İlk makine temmuzda merkeze kurulacak, vatandaşlar pet, cam ve alüminyum atıklarını iade ederek depozito bedelini geri alabilecek. Bodrum, Muğla'da bu protokolü imzalayan ilk belediye oldu.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün girişimleriyle ilçede "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) depozito iade sistemiyle ambalaj dönüşümüne katkı sunulacak.

Bodrum'da DOA uygulamasının başlatılması amacıyla Bodrum Belediyesi ile Türkiye Çevre Ajansı tarafından Muğla ilinde yetkilendirilen Revomat Geri Kazanım Teknoloji ve Hizmetleri A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bodrum Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcısı Tolga Karademir, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Acer Çetinkaya, Revomat Genel Müdürü Oğuz Filizfidanoğlu ve TEM-ÇEV Geri Dönüşüm Yöneticisi Kamil Kepenek katıldı.

İLK MAKİNE TEMMUZ AYINDA YERLEŞECEK

Temmuz ayı içinde başlatılacak uygulamanın ilk etabında merkez, Yalıkavak, Turgutreis, Mumcular ve Konacık-Bitez olarak beş bölge belirlendi. İlk DOA makinesinin temmuz ayında merkezde hizmete alınması, diğer makinelerin ise ağustos ayı sonuna kadar belirlenen noktalara yerleştirilmesi planlanıyor.

ATIKLAR EKONOMİYE YENİDEN KAZANDIRILACAK

Depozitosu olan pet, cam ve alüminyum ambalajlar, iade noktaları ile buluşarak ambalajların geri dönüşüm süreci başlayacak. Vatandaşlar, depozitolu ambalajlarını DOA iade noktalarına teslim ederek hem depozito bedellerini geri alabilecek hem de geri dönüşüm sürecine katkı sağlayacak. Böylece atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması desteklenirken çevrenin korunmasına da katkı sunulacak.

MUĞLA'DA İLK BELEDİYE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sıfır atık pilot bölgesi olarak seçilen Bodrum, Muğla'da DOA makinelerinin kurulmasına yönelik protokolü imzalayan ilk belediye oldu. Kent genelinde belirlenen kamusal alanlara yerleştirilecek DOA makineleriyle doğa ve çevre için kazançlı bir hareketin ilk adımı atılmış olacak. DOA uygulamasıyla Bodrum'da sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğe katkı sunmak hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 'Depozitosu Olan Ambalajlar' Sistemi ile Yeni Bir Dönem Başlıyor - Son Dakika

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