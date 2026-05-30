Bodrum\'da Dönüş Yoğunluğu Başladı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da bayram tatilini geçirenler dönüş yolculuğuna başladı. Son gün yoğunluğuna kalmak istemeyen bazı tatilciler, bugün dönüş için yola çıktı. Sürücüler araçlarıyla Gümbet-Milas istikametinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bodrum'dan son 12 saat içinde yaklaşık 10 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi. Yarın akşam saatlerinden itibaren tatilcilerin dönüşlerinde araç yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Öte yandan, tatilini sürdürmeye devam edenler ise Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Yalıçiftlik ve Ortakent sahillerinde denize girip güneşlenerek vakit geçirdi.