Bodrum'da Dünya Çevre Günü Etkinliği: Plastik Kirliliğine Son Teması

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nü "Plastik kirliliğine son" temasıyla düzenlenen etkinlikle kutladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Turgutreis Atatürk Meydanı'nda Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi. Turgutreis Marina'dan başlayan kortej yürüyüşüyle açılışı yapılan etkinliğe, belediye ve kamu yetkilileri, sivil toplum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, Konacık Mahallesi'nde yer alan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde atık malzemelerden yapılan heykeller ile öğrenciler tarafından hazırlanan afişler sergilendi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bilgilendirme stantları açtı.

Ayrıca, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Misgibi1Bodrum Çalışma Grubu, Bodrum Tohum Derneği ve Bodrum Sanat ve Kültür Derneği ile Kompost Atölyesinden Kezban Alacık etkinliğe stantlarıyla katkı sağladı. Bodrum Orman İşletme Şefliği tarafından ise katılımcılara 250 fıstık çamı fidanı dağıtıldı.

Belediye olarak hem karada hem de denizde temizlik çalışmalarını ara vermeden ve büyük bir titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, şunları söyledi:

"Çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturacak her türlü girişimin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz. Doğaya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Bugün attığımız farkındalık adımları sadece bugünü değil, yarınlarımızı da güvence altına alır. Bu bilinçle gerçekleştirilen etkinlikler ise geleceğimizi şekillendiren toplumsal sorumluluk örnekleridir. Gelin, hep birlikte doğamızı koruyacak, çevremize sahip çıkacak adımlar atalım. Daha sağlıklı, daha temiz ve daha güzel bir dünyayı birlikte inşa edelim. Katılımınız ve gösterdiğiniz duyarlılık için hepinize gönülden teşekkür ediyor; organizasyonda yer alan herkese teşekkür ediyorum."

Dünya Çevre Günü kutlamaları, gürültü kirliliğine dikkati çekme amacıyla yapılan Sus Etkinliğinin ardından Meftun Tiyatro Gösterisi Ekibi tarafından sahnelenen çevre temalı mini tiyatro oyunu ile devam etti.

Ardından çocuklar, geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları şapkalarıyla çevre temalı afiş boyama etkinliğine katıldı. Etkinlik boyunca çocuklar, farklı atölye çalışmalarında hem öğrendi hem de eğlenceli vakit geçirdi.