Bodrum'da Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

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10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında Bodrum'da çeşitli okulların katıldığı kortej yürüyüşü ve etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde öğrencilerin işaret diliyle şarkı söylemesi ilgi çekti.

13.05.2024 16:01  Güncelleme: 17:10
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(MUĞLA) - 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında Bodrum'da çeşitli okulların katıldığı kortej yürüyüşü ve etkinlikler düzenlendi.

Dünya Engelliler Haftası kapsamında bugün sabah saatlerinde Bodrum eski otogardan bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile İskele Meydanı'nda etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, meclis üyeleri, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bodrum Yarımadası'nda bulunan eğitim kurumları ile kurs merkezlerinin hazırladığı gösteriler, danslar, şiir dinletileri ile devam eden etkinliklerde öğrencilerin "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısını işaret diliyle söylemesi ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında Bodrum Kalesi Haluk Elbe Sanat Galerisi'nde, Yahşi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin seramik ve resim sergisi açıldı.

Bodrum\'da Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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