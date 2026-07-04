Bodrum'da Eğlence Mekanında Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Eğlence Mekanında Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Bodrum\'da Eğlence Mekanında Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı
04.07.2026 18:42
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Alkollü L.A., Bodrum'da bir eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açtı, polis tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen L.A., bir eğlence mekanının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Cevatşakir Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. L.A., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı ve aralarında sorun olduğu öne sürülen kadının çalıştığı eğlence mekanının önüne gelip, pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin rast gele açtı. Alkollü olduğu ileri sürülen L.A., olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, L.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 4 boş kartuşa rastlarken, işletmenin giriş kapısı ile bir aracın camına saçma isabet ettiği belirlendi. Olay anı ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, L.A.'nın çevreye rastgele ateş açtığı anlar yer aldı. L.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bodrum, Güncel, Polis, Muğla, Yaşam, Olay, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Eğlence Mekanında Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı - Son Dakika

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