Bodrum Belediyesi Pînaraltı Emekli Kafe'nin Yapımında Sona Gelindi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Pînaraltı Emekli Kafe'nin Yapımında Sona Gelindi

17.07.2026 09:53  Güncelleme: 11:25
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Konacık Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan Pinaraltı Emekli Kafe'de incelemelerde bulundu. Kafenin çok yakında hizmete açılacağı belirtildi.

(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yapımında sona gelinen Pinaraltı Emekli Kafe'de incelemelerde bulundu. Belediye A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Akbaş'tan yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Mandalinci, kafenin çok yakında hizmete açılacağını söyledi.

Bodrum Belediyesi, Konacık Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan Pinaraltı Emekli Kafe'yi çok yakında hizmete açmayı planlıyor. Konacık Mahallesi Başeğmezler Sokak ile Halide Edip Adıvar Caddesi'nin kesişiminde hayata geçirilen Pinaraltı Emekli Kafe, emekli vatandaşların bir araya gelerek keyifli vakit geçirebileceği, sosyal yaşamı destekleyen yeni bir buluşma noktası olacak. Yaklaşık 3 bin 230 metrekarelik alan üzerine projelendirilen tesis; geniş yeşil alanları, gölgelikli oturma bölümleri ve dinlenme alanlarıyla hizmet verecek.

BAŞKAN MADALİNCİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de Pinaraltı Emekli Kafe'de incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mandalinci, Belediye A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Akbaş'tan yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Belediye A.Ş. tarafından işletilecek Pinaraltı Emekli Kafe'de farklı müdürlüklerce yürütülen çalışmaların son aşamalarında ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Zemin düzenleme ve mutfak imalatlarında da sona gelinirken, hazırlıkların tamamlanmasının ardından tesis vatandaşların hizmetine açılacak.

SOSYAL YAŞAMA YENİ BİR SOLUK

Modern ve erişilebilir anlayışla tasarlanan Pinaraltı Emekli Kafe'de çay ocağının yanı sıra vatandaşların kitap okuyup keyifli vakit geçirebileceği bir kitaplık bölümü de yer alacak. Geniş yeşil alanları ve doğayla uyumlu mimarisiyle dikkat çeken tesisin, emekli vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmasının yanı sıra Konacık Mahallesinde yeni bir sosyal buluşma noktası olması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Pînaraltı Emekli Kafe'nin Yapımında Sona Gelindi - Son Dakika

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