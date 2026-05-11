Bodrum'da Engelliler Haftası'nda Farkındalık Programı Düzenlendi

(MUĞLA) - Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla ilçede farkındalık programı düzenlendi.

Bodrum'da Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Vekili Tanju Aksu, ilçe protokolü üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü, eski otogardan başlayarak İskele (Barış) Meydanı'nda sona erdi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği yürüyüşün ardından farkındalık etkinlikleri, İskele (Barış) Meydanı'nda devam etti.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Şehit Serkan Göker İlkokulu tarafından hazırlanan programda özel eğitim öğrencileri tarafından dans ve gösteriler sahnelendi. Etkinlikte öğrencilerin performansları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Program kapsamında Kerem Aydınlar Ortaokulu, Özel Bodrum Uğur Koleji, Sağlık Vakfı Begonvil Rehabilitasyon Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, Mumcular Fuat Erten Ortaokulu, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu ve Hüseyin Boyacı İlkokulu özel eğitim öğrencileri çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.

Ayrıca okul aile birlikleri ve Bodrum Sağlık Vakfı tarafından meydanda çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı stantlar açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Programda engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha görünür olması ve farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekilirken, etkinlikler sahne gösterileriyle sona erdi.