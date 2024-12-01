Bodrum\'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkiledi. Yelkenli bir tekne karaya vururken, Bodrum- Datça- İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak ve denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, gece saatlerden itibaren sağanak etkili olurken, fırtına nedeniyle Gümbet Sahili'nde yelkenli bir tekne karaya oturdu. Yapılması planlanan Bodrum-Datça ve İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Dalgaların boyu yer yer 2 metreye ulaştı. Fırtınanın akşam saatlerde etkisini yitirmesi, yağmurun ise devam etmesi bekleniyor.