Bodrum\'da Hatalı Sollama Kazası

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen otomobil, karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. İki sürücüsünün yaralandığı kaza, bir otomobilin araç içi yol kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi Torba- Göltürkbükü yolunda meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen Remzi Y. yönetimindeki otomobil, karşı şeritten gelen Deniz Y. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi yol kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler Remzi Y. ve Deniz Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.