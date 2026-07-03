Bodrum'da Hatalı Sollama Kazası - Son Dakika
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Bodrum'da Hatalı Sollama Kazası

Bodrum\'da Hatalı Sollama Kazası
03.07.2026 20:16
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Bodrum'da hatalı sollama yapan otomobil, karşıdan gelen araçla çarpıştı; iki sürücü yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen otomobil, karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. İki sürücüsünün yaralandığı kaza, bir otomobilin araç içi yol kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi Torba- Göltürkbükü yolunda meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen Remzi Y. yönetimindeki otomobil, karşı şeritten gelen Deniz Y. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi yol kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler Remzi Y. ve Deniz Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bodrum, Muğla, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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