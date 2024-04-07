Bodrum\'da İçme Suyu Hattında Patlama: Tonlarca Su Çevreye Boşaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.
Milas-Bodrum kara yolu Torba Kavşağı'ndan geçen ana isale hattında yaşanan patlama sonucu tonlarca su çevreye boşaldı.
Tazyikli suyun metrelerce yukarıya yükseldiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Öte yandan, isale hattındaki su kesilirken belediye ekiplerince onarım çalışması başlatılacağı bildirildi.
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Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan 50 bini aşkın kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesini ve ateşkes sağlanmasını istedi. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor.
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