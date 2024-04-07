Bodrum\'da İçme Suyu Hattında Patlama: Tonlarca Su Çevreye Boşaldı

İsrail Meclisi Önünde Protesto: İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İstendi

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan 50 bini aşkın kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesini ve ateşkes sağlanmasını istedi. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor.