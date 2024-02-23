Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol çöktü, lojman ve bahçeler su altında kaldı - Son Dakika
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Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol çöktü, lojman ve bahçeler su altında kaldı

Bodrum\'da içme suyu hattında patlama: Yol çöktü, lojman ve bahçeler su altında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nden geçen içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle asfalt yarıldı ve yolda büyük çapta göçük oluştu. Patlama sonucunda bir lojman ve bahçeler su altında kaldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki suyu kapatarak onarım çalışmalarına başladı. Olay, bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

23.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nden geçen isale hattında meydana gelen patlamanın şiddetiyle asfalt yarıldı, yolda büyük çapta göçük oluştu.

Daha önce de tekrarlanan olayın ardından caddedeki bir lojmanı ve bahçelerini su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki suyu kapatarak onarım çalışması başlattı.

Öte yandan patlamayı bir sitenin güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol çöktü, lojman ve bahçeler su altında kaldı - Son Dakika

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