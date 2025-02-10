Bodrum'da İlk Kent Lokantası Hizmete Açıldı

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi'nin vatandaşlara kaliteli, güvenilir, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirdiği ilk Kent Lokantası hizmete açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci sosyal adaleti güçlendirecek, dayanışmayı büyütecek önemli bir adımı hep beraber attıklarını belirterek "Biliyoruz ki insana dokunmayan hiçbir hizmet kalıcı ve değerli olamaz. İnsanımıza dokunan çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi'nin ilk Kent Lokantası açılış töreni ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Eski otogarda açılan Kent Lokantası, hafta içi her gün11.30 ile 14.30 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar üç çeşit yemeği 100 TL karşılığında alabilecek. Öğrenciler ise bu menüden 80 liraya faydalanabilecek.

Lokantanın açılış törenine Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Belediye Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları, Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akbaş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, Kent Lokantası'nın herkese sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek yiyebileceği bir yer olarak kapılarını açtığını belirterek "Amacımız toplumun her kesimine hizmet etmek, dayanışmayı güçlendirmek ve soframızı paylaşmaktır. Burada sadece bir lokanta açmıyoruz aynı zamanda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçiriyoruz" sözleriyle belirtti.

"İnsan onurunu merkeze alan belediyecilik anlayışı"

Kent Lokantaları'nın halkın refahını önceleyen belediyecilik anlayışının işareti olarak hayata geçirileceğini vurgulayan Belediye Başkanı Mandalinci ise şöyle konuştu:

"Belediyecilik sadece yol yapmak, altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek, imar ve iskan uygulamalarını düzenlemek değildir. Belediyecilik tam anlamıyla insan hayatına dokunan, insanın onurunu yücelten bir iştir. Bizler biliyoruz ki insana dokunmayan hiçbir hizmet kalıcı ve değerli olamaz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kent Lokantası bu anlayışın en temel göstergesidir. Kent Lokantaları sadece yemek yenilen alanlar değil, hakça paylaşımın, dayanışmanın ve eşitliğin vücut bulduğu yerlerdir. Bu projemizle birlikte vatandaşlarımız uygun fiyatlı, sağlıklı, doyurucu bir öğüne erişmesini sağlayacağız. Gıda israfının önüne geçerek yerel üreticimizden alınan malzemelerle beraber hem üreticimiz desteklenecek hem de onlardan alınan sağlıklı gıda burada hünerli ellerle vatandaşımıza doyurucu gıda olarak sunulacaktır. Sosyal devlet anlayışının yerelden hayata geçmesi için de çok kıymetli bir katkı sağlayacak Kent Lokantamız. Açtığımız ve açacak olduğumuz Kent Lokantaları yalnızca ekonomik krizlerin değil, aynı zamanda adaletsiz gelir paylaşımı ve eşitsizliklerin yarattığı sorunlara karşı da güçlü bir çözüm adımı atacaktır çünkü biliyoruz ki hakça paylaşılmayan hiçbir kaynak adalet getirmez. Bizler halkın refahını önceleyen, insan onurunu merkeze alan bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek üzere sosyal belediyecilik adımlarını atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz."

Kent Lokantaları projesinin sadece belediyenin çabalarıyla değil, vatandaşların desteği, yerel üreticilerin emeği ve mutfakta çalışanların özverisiyle hayat bulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mandalinci "Bu lokantanın mutfağında sadece yemek değil, emek, alın teri ve dayanışmanın da tadı olacak. Çalışma arkadaşlarımız burada sadece yemek yapmıyor, bu kentin dayanışmasına, bu kentin birliğine çok güzel imza atıyorlar. Bu anlamda Kent Lokantaları'nda emeği geçen kıymetli mesai arkadaşlarıma, mutfak personelimize, projeye destekte bulunan her bir hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Halk için halkın emeğiyle hayata geçirdiğimiz kent lokantamızın açılışı hepimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Dileyen vatandaşlar "askıda yemek" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin Kent Lokantası'nda ücretsiz yemek yemesine katkıda bulunabilecek.