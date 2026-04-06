Bodrum'da Kaçak Göçmen Faciası: 19 Ölü
Bodrum'da Kaçak Göçmen Faciası: 19 Ölü

06.04.2026 11:55
Bodrum'da batan lastik botta 19 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 17 şüpheli tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu 19 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarında,1 Nisan'da saat 06.00 sıralarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi. İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter de bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 9'u çocuk, 19 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı, 20 kaçak göçmen ise kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'DUR' İHTARINA UYMAMIŞLAR

Olayın ardından Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, "Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-481) tarafından içerisinde çok sayıda kaçak göçmen bulunan süratli bir lastik botun tespit edilmesi üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) sevk edilmiştir. Olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi tarafından yapılan görsel ve sesli uyarı/ikazlara rağmen yüksek süratle kaçmaya devam eden lastik bot tüm ihtarlara rağmen durmamış, ağır hava ve deniz şartları nedeni ile su alarak batmıştır. Düzensiz göçmenlerin denize düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31, KB-71, KB-88) daha sevk edilmiştir" denildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve olayda sağ kurtulanların ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, kaçak göçmenlerin olaydan bir gün önce Denizli, Uşak, İzmir, Balıkesir, Amasya ve Kırıkkale illerinden Bodrum'a geldiği, bir kısmının, Gümbet Mahallesi'nde bir evde kaldıkları belirlendi. Evi kiralayan J.H.H. ve eve yakın yerden 2 kaçak göçmeni alarak götüren Ç.D. ve H.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri ardından şüphelilerin tamamı dün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden J.J.S., J.H., H.B., Ö.B., H.Ö., Y.E., H.S., M.R., M.D., A.M.G., İ.A. ve Y.Y. tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

