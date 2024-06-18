Bodrum'da Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bodrum'da Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Mahallesi Geriş Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Kubilay Sak hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

18.06.2024 01:29
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yalıkavak Mahallesi Geriş Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 VB 163 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Kubilay Sak yönetimindeki 48 KA 429 plakalı motosiklet çarptıştı.

Motosikletin sürücüsü çarpmanın şiddetiyle savrulurken, aracı da kamyonetin altına girdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Sak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sak'ın cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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