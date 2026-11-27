MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kanalizasyon altyapı çalışmaları kapsamında kazı işlemleri sırasında heyelan meydana geldi. Ana su isale hattındaki bağlantı noktasında meydana gelen ayrılmadan dolayı tonlarca su boşa aktı. Onarım çalışması başlatılırken bazı noktalar trafiğe kapandı.

Olay, Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bölgede yürütülen kanalizasyon altyapı çalışmaları kapsamındaki kazı işlemleri sırasında heyelan meydana geldi. Yaşanan toprak kayması sırasında ana su isale hattındaki bağlantı noktasında meydana gelen ayrılmadan dolayı tonlarca su boşa aktı. İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi. Bölgede onarım çalışması başlatılırken bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Ayrıca heyelanın meydana geldiği noktada dev çukur oluştu.

MUSKİ'DEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bodrum ilçemizin Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde, taşeron firma tarafından yürütülen kanalizasyon altyapı çalışmaları kapsamındaki kazı işlemleri sırasında heyelan meydana gelmiştir. Meydana gelen heyelan nedeniyle kurumumuz tarafından yapımı yakın zamanda tamamlanan Güney Ring Ana İsale Hattı'nın bağlantı noktasında ayrılma yaşanmıştır. Heyelana rağmen 800 mm çapındaki düktil boruda herhangi bir patlak meydana gelmemiş, yalnızca bağlantı noktasında ayrılma oluşmuştur. Dış etken kaynaklı meydana gelen arızaya ekiplerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilmiş olup bağlantı noktasının onarım çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve su iletiminin en kısa sürede yeniden sağlanması amacıyla çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir" denildi.