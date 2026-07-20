Bodrum'da Kılıçdaroğlu'na İzin Yok - Son Dakika
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Bodrum'da Kılıçdaroğlu'na İzin Yok

20.07.2026 16:31
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Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, 31,500 imza toplayarak Kılıçdaroğlu'na teslim etmek istedi ama alınmadı.

(ANKARA) – Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüleri Hülya Scobie ve Ayhan Karahan, Bodrum'da başlattıkları "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da İstemiyoruz" kampanyasında topladıkları 31 bin 500 ıslak imzayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmek istedi. Karahan ve Scobie, CHP Genel Merkezi'ne alınmadı.

CHP Genel Merkezi'nin önüne gelen Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüleri Hülya Scobie ve CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan'ın ağabeyi olduğunu belirten Ayhan Karahan burada açıklama yaptı. Söz konusu imzaların "herhangi bir kişiyle hesaplaşmanın değil, halkın sesinin doğrudan muhatabına ulaştırılmasının aracı olduğu" savunulan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bugün Bodrum halkının iradesini temsil eden 32 bine yakın ıslak imzayı, CHP Genel Merkezi'ne getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat teslim etmek üzere buradayız. Bu imzalar, herhangi bir kişiyle hesaplaşmanın değil; halkın sesinin doğrudan muhatabına ulaştırılmasının aracıdır. Bodrum'da başlattığımız 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da İstemiyoruz' kampanyası, beklediğimizin çok ötesinde bir toplumsal karşılık buldu. Mutlak butlan sürecine ve irade gaspına tepki gösteren, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan binlerce vatandaşımız gönüllü olarak kampanyamıza destek verdi. Halkın gösterdiği ilgi ve destek, beklediğimizin çok üzerinde gerçekleşti."

Biz bu kampanyayı kimseyi hedef göstermek için değil; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahadaki gerçek toplumsal tepkiyi bizzat görmesini ve demokrasiye, hukuka ve halk iradesine sahip çıkan binlerce insanın sesini doğrudan duymasını sağlamak amacıyla yaptık. Gönüllülük esasına göre toplanan 32 bine yakın imza, yalnızca bir imza kampanyası değil, halkın duygu ve düşüncelerini yansıtan çok güçlü bir sosyolojik saha verisidir. Toplanan imzaları A4 sayfalarını birbirine ekleyerek ülkemizin en uzun ıslak imza zincirine dönüştürdük. Bu zincir, Bodrum halkının ortak vicdanını, demokrasiye olan inancını ve değişim talebini simgelemektedir."

Açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na imzaları teslim etmek istediklerini ifade eden Scobie ve Karahan, CHP Genel Merkezi'ne alınmadı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Kılıçdaroğlu'na İzin Yok - Son Dakika

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