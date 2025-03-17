Bodrum'da Kızılağaç Pazar Yeri Açıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Kızılağaç Pazar Yeri Açıldı

Bodrum Belediyesi, çevreci anlayışla Kızılağaç Pazar Yeri'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Tamer Mandalinci, pazar yerlerinin enerji sürdürülebilirliğiyle yerel ekonomiyi destekleyeceğini vurguladı.

17.03.2025 12:55
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından ilk etap çalışmalarının tamamlandığı Kızılağaç Pazar Yeri'nin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Çevreci belediyecilik anlayışıyla üzerini örttüğümüz her pazar yerinin üzerine güneş panelleri koyacağız. Pazar yerlerimizde enerjimizi kendimiz elde edeceğiz" dedi.

Bodrum Belediyesi, Kızılağaç Pazar Yeri'nin açılışını yaptı. Açılışa Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Kent Konseyi Başkanı Gamze Türk Oğuz, Kızılağaç Muhtarı Mehmet Karaca, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışta konuşan Kızılağaç Muhtarı Mehmet Karaca, seçimler yapılmadan önce mahalle ziyaretinde Başkan Mandalinci'nin çok amaçlı pazar yeri için söz verdiğini ve sözünde durduğunu dile getirerek, kendisine ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Ülke ekonomisi burada yeniden kalkınacak"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, verdikleri sözleri teker teker gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kızılağaç bölgemizin yıllardır vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabileceği bir pazar yerine ihtiyacı vardı. Tesis ilk etap olarak hayata geçiyor ve çok kısa bir süre sonra tuvaletimizi, zabıta noktamızı, muhtarlık ofisimizi inşa edeceğiz. Ardından da ikinci etap olarak pazar yerimizi uzatma projesini gündemimize almış bulunmaktayız. Ülke ekonomisi burada yeniden kalkınacak. Üretici ile tüketici birinci elden burada yeniden buluşacak. Pazar yerleri sadece alışveriş yapılan yerler değil üreticinin üretmeye teşvik edildiği tüketicinin sağlıklı besini üreticiden direkt aldığı ve üretimin devamının sağlandığı yerlerdir. Bizler, Bodrum Belediyesi olarak göreve gelmeden önce de hep şunu söyledik: Bodrum'un 56 mahallesindeki hiçbir pazar yerimizin üzeri artık açık olmayacak. Sadece pazar yerlerimizin üzerini örtmekle kalmayacağız. Çevreci belediyecilik anlayışıyla üzerini örttüğümüz her pazar yerinin üzerine güneş panelleri koyacağız. Pazar yerlerimizde enerjimizi kendimiz elde edeceğiz. Güneşimizden, coğrafyamızın güzelliğinden, iklimimizden faydalanacağız. Tüketime dayalı değil, üretime dayalı bir ekonomi modelini, belediyecilik modelini hayata geçireceğiz."

Mandalinci, Çiftlik ve Yalı belediyelerinin kurucu başkanı olan aynı zamanda belediyede bir dönem başkan yardımcılığı görevinde de bulunan merhum İsmail Altındağ'ı da saygıyla anarak, bu bölgeye çok önemli katkılarının olduğunu da söyledi.

Çiftlikte bir halı saha yapacakları müjdesini de veren Başkan Mandalinci, pazar yerinin hayata geçmesinde emeği geçen hayırseverlere ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından pazar yerinin yapımına katkı sunan sponsorlara plaketleri takdim edilerek kurdele kesimi yapıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofrası, Kızılağaç Pazar Yeri açılışı ardından burada da kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftara, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve protokol üyeleri, yemek dağıtımına katılarak ramazan sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlardan talep ve istekler alınarak, ilgili birimlere ihtiyaçların giderilmesi için talimat verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Kızılağaç Pazar Yeri Açıldı - Son Dakika

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