Bodrum'da Kültür ve Doğa Gezileri Başladı - Son Dakika
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Bodrum'da Kültür ve Doğa Gezileri Başladı

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Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Pedasa Antik Kenti'nde düzenlediği Kültür ve Doğa Gezileri ile bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtıyor. Yaklaşık 250 katılımcının yer aldığı etkinlikte, Arkeolog Serap Topalaoğlu Pedasa ve Leleg uygarlığı hakkında bilgi verdi.

11.02.2025 11:48  Güncelleme: 13:00
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen Kültür ve Doğa Gezileri, Pedasa Antik Kenti'nden başladı.

Bodrum'da Kültür ve Doğa Gezileri, Pedasa Antik Kenti'nden başladı. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlayan etkinliğe, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Gökçakır, belediye personeli ile doğa ve tarih meraklısı vatandaşlardan oluşan yaklaşık 250 kişi katıldı.

Üç saate yakın süren gezide, Arkeolog Serap Topalaoğlu tarafından Pedasa Antik Kenti'nin tarihi, Leleg uygarlığı, Bodrum'un geçmişi ve bölgedeki kalıntılara ilişkin detaylı bilgi verildi. Gezi rotası, Pedasa'nın girişindeki Athena Kutsal Alanı'ndan başlayarak Akropolis ve Leleg nekropolünün yer aldığı Sivriçam Tepesi'ndeki tümülüs anıt mezarlarına kadar devam etti. Yol boyunca katılımcılara kalıntılarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Gezinin ardından katılımcılar, etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye, anlatımlarıyla katkıda bulunan Arkeolog Serap Topalaoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam etmesini talep etti.

Kültür ve Doğa Gezileri'nin Bodrum Yarımadası'nın farklı bölgelerinde de süreceğini belirten Başkan Mandalinci, "Eşsiz tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizde ve dünyada önemli bir yere sahip olan Bodrum'un değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak, yerel yönetimler olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bize emanet edilen bu mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için tarihimize ve kültürümüze ışık tutan her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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