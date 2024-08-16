Bodrum\'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi sürüyor.

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilikte bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevlerin yayıldığı yangında dumanı ve alevleri görenler durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ile 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),