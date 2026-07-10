Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyeleri'nden Ortak İlaçlama Çalışması

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele Birimi ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde mazgal temizliği ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince mazgallarda biriken atıklar temizlendi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele ekipleri mazgallarda ilaçlama yaptı. Çalışma, 1 adet 6 metreküp süpürge aracı, 1 adet mobil müdahale aracı ve 1 adet Muğla Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele aracı olmak üzere 3 araç ve 11 kişilik ekip ile tamamlandı.

Bodrum Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, ilçe genelinde çevre temizliği ve halk sağlığını önceleyen ortak çalışmalarının program dahilinde sürdüreceği bildirildi.