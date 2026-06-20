Bodrum Belediyesi'nden Mazı Mahallesi'ne Kapalı Pazar Yeri - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Mazı Mahallesi'ne Kapalı Pazar Yeri

20.06.2026 12:30  Güncelleme: 13:41
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Bodrum Belediyesi, Mazı Mahallesi'nde 700 metrekare büyüklüğünde kapalı pazar yeri inşa etmek için çalışmalara başladı. Proje tamamlandığında bölge halkı ve üreticiler modern bir alana kavuşacak.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mazı Mahallesi'nde hayata geçirilecek kapalı pazar yeri yapımı için çalışmalar başladı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Mazı Mahallesi Yukarı Mazı Mevkii'nde kapalı pazar yeri inşa ediliyor. Belediyeye ait bin 743 metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje kapsamında, çelik konstrüksiyon taşıyıcı sisteme sahip 700 metrekare büyüklüğünde kapalı pazar yeri inşa edilecek. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin kapalı pazar yeri yatırımlarını ilçe geneline yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen proje ile bölge halkının ve üreticilerin daha modern, düzenli ve konforlu bir alana kavuşması amaçlanıyor.

Daha önce Yalıkavak, Kızılağaç ve Dirmil mahallelerinde hizmete sunulan kapalı pazar yerlerinin ardından Mazı Mahallesi'nde de başlatılan yatırımın tamamlanmasıyla vatandaşlar, alışverişlerini daha uygun koşullarda gerçekleştirebilecek. Üreticiler ise ürünlerini korunaklı ve düzenli bir ortamda satışa sunacak. Belediyenin ilçe genelinde mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırım ve hizmet çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Mazı Mahallesi'ne Kapalı Pazar Yeri - Son Dakika

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