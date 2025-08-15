Bodrum'da Motoryatta Yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir motoryatta yangın çıktı. Alevler Sahil güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın müdahalesiyle söndürülürken, yatta maddi hasar meydana geldi.

Yalıkavak Koyu'ndaki 27 metre uzunluğundaki 'Boboo' isimli motoryatta bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik tesisatı kaynaklı çıkan yangı belirlenen yanına, ihbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Alevler daha fazla büyümeden söndürülürken, motoryatta hasar meydana geldi. Motoryat daha sonra marinaya çekildi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),