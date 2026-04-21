Bodrum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Bodrum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

21.04.2026 18:49
Bodrum'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Mustafa Can hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mumcular Mahallesi Bayır istikametinde, Mustafa Can'ın kullandığı 48 ATJ 797 plakalı motosiklet, M.K. yönetimindeki 48 S 3749 plakalı minibüsle çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi, yola savrulan Mustafa Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Can'ın cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, Bodrum, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
