Bodrum'da Nesli Tükenen Akdeniz Foku Görüntülendi

Bodrum'da Akdeniz foku görüntülendi
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku avlanırken görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Gümbet Limanı'nda fark edilen fok, çevredeki balıkçılar ve tekne sahiplerinin meraklı bakışları arasında balık avladı. Cep telefonlarına kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fokun limandaki sakin hareketleri ilgi odağı oldu.
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